Άλμπουμ

Isorropistis

Χάρις Αλεξίου

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ισορροπιστής
    Καφές
    Αδυσόπητη Αγάπη
    Βροχή
    Χρόνια
    Λύγισε Η Σκέψη Μου
    Σε Τεντωμένο Σκηνή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με αναποδογυρισμένο φλιτζάνι καφέ σε λευκό φόντο
2026
KAFES (Remix)
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Oneirevetai
2025
9 Sto Fos
Εξώφυλλο τραγουδιού με σκοτεινά κύματα θάλασσας και τίτλο «Το τραγούδι του φεγγαριού - Χάρις Αλεξίου».
2024
To Tragoudi Tou Fengariou
Εξώφυλλο τραγουδιού με μινιμαλιστικό λευκό σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας και ήλιου σε μαύρο φόντο.
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Odos Aristotelous (Coyot Remix)
Πορτρέτο τραγουδίστριας με λευκό ρούχο σε εξώφυλλο τραγουδιού
2024
Kafes