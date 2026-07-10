Άλμπουμ

2000 Millennium Edition

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2000
Λίστα Τραγουδιών
    Sti Discothèque
    O Monahos
    I Apollonia Kormara – Mr. Sfihterman Mix
    To Voukoliko
    Tsonta (Koritsaki Mi Se Meli)
    Katalavate I Na Kano Kai Kaka?
    Ase Ton Ouragotago
    I Gata Tis Skepis
    O Kyris Tou Spitiou
    M.E.Th. Sto Volan
    Dimosio Forevah
    Horevontas Me To Lipos
    Profylaktikon Egomion
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I Apli Methodos Ton Trion
2004
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Ginekologies