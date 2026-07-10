Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2006
I Apli Methodos Ton Trion
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
Imiskoubriaka Mathimatika – Intro
Ta Imiz Ine Edo
Brazil-Imiz 1-0
An Isoun Allos
Ela Pio Koda
Tis Pareas I Venteta
Gousta Ine Afta
Koritsia Sto Imifos
Apoliome Re Giorgi
Adriki Provlimatismi – Skit
Adrikes Gourounies
Diafimistite Sto Stathmo Mas – Skit
Psaxe, Trexe Na Vris Spiti
To Skliro Mp3 Tou Diskou – Skit
Etsi Pou Lete (Battle Skills Aleste)
Astoria
Me To Mikrofono Sto Heri Tha Pethano
Tis Ellados Ta Pedia
Ta Imiz Lene “Yo”
Okei, Pis Aout – Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη