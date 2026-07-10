Άλμπουμ

I Apli Methodos Ton Trion

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Imiskoubriaka Mathimatika – Intro
    Ta Imiz Ine Edo
    Brazil-Imiz 1-0
    An Isoun Allos
    Ela Pio Koda
    Tis Pareas I Venteta
    Gousta Ine Afta
    Koritsia Sto Imifos
    Apoliome Re Giorgi
    Adriki Provlimatismi – Skit
    Adrikes Gourounies
    Diafimistite Sto Stathmo Mas – Skit
    Psaxe, Trexe Na Vris Spiti
    To Skliro Mp3 Tou Diskou – Skit
    Etsi Pou Lete (Battle Skills Aleste)
    Astoria
    Me To Mikrofono Sto Heri Tha Pethano
    Tis Ellados Ta Pedia
    Ta Imiz Lene “Yo”
    Okei, Pis Aout – Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2016
Le Ham
2010
Pos Na Sou To Po
2007
2030: Bonus Tracks
2004
Ipia 15
2004
Ginekologies
2003
Ta Afthentika: O Diskos Pou Diafimizete / 30 Chronia Epitihies