Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2003
Ta Afthentika: O Diskos Pou Diafimizete / 30 Chronia Epitihies
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
Imiskoubria (Eisagogi)
O Monahos
O Filos Tou Psariou
I Apollonia Kormara – Mr. Sfihterman Mix
Ti Einai?
To Hip-Hop Den Stamata
I Katantia
O Erastis
Klats FM
To Voukoliko
Tsonta (Koritsaki Mi Se Meli)
Omonia Victoria
I Ballanta Tou Zitoula (Dose Kiria Kati)
O Monahos – Kouasimodos Mix
O Nothos Adelfos
Katalavate I Na Kano Kai Kaka?
I Diagnosis (Exagogi)
Dose Klotso Na Girisi Skoubriliki N’ Arhinisei
I Gata Tis Skepis
Ase Ton Ouragotago
Pos Ginotan Enas Gaifes
Sti Discothèque
I Mourmoura
O Kyris Tou Spitiou
O Trofimos
Je Suis Bossu
O Prytanis Argei Sta Rendezvous – Instrumental
…Meta To Luna Park
Eggoni Vs Yiayia
Kalytera Noritera
O Ypoklopeas
Pos Ginetai Enas Gaifes
O Diavolos Katevike Sto Holargo
O Symvoulatoras Mithridatis Parlapipiazei Ke Arloubologei
Kollas Brikia
Reality Show Ke…
…Tilethrinos
To Souxe Tou Diskou
Oi Gomenes Parerhontai
Epanexetasi Diagnosi – Exagogi
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