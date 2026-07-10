Άλμπουμ

Ta Afthentika: O Diskos Pou Diafimizete / 30 Chronia Epitihies

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
    Imiskoubria (Eisagogi)
    O Monahos
    O Filos Tou Psariou
    I Apollonia Kormara – Mr. Sfihterman Mix
    Ti Einai?
    To Hip-Hop Den Stamata
    I Katantia
    O Erastis
    Klats FM
    To Voukoliko
    Tsonta (Koritsaki Mi Se Meli)
    Omonia Victoria
    I Ballanta Tou Zitoula (Dose Kiria Kati)
    O Monahos – Kouasimodos Mix
    O Nothos Adelfos
    Katalavate I Na Kano Kai Kaka?
    I Diagnosis (Exagogi)
    Dose Klotso Na Girisi Skoubriliki N’ Arhinisei
    I Gata Tis Skepis
    Ase Ton Ouragotago
    Pos Ginotan Enas Gaifes
    Sti Discothèque
    I Mourmoura
    O Kyris Tou Spitiou
    O Trofimos
    Je Suis Bossu
    O Prytanis Argei Sta Rendezvous – Instrumental
    …Meta To Luna Park
    Eggoni Vs Yiayia
    Kalytera Noritera
    O Ypoklopeas
    Pos Ginetai Enas Gaifes
    O Diavolos Katevike Sto Holargo
    O Symvoulatoras Mithridatis Parlapipiazei Ke Arloubologei
    Kollas Brikia
    Reality Show Ke…
    …Tilethrinos
    To Souxe Tou Diskou
    Oi Gomenes Parerhontai
    Epanexetasi Diagnosi – Exagogi
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