Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 1999
2030
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 1999
Λίστα Τραγουδιών
Ta Imiz Stin Def Jam (Intro)
Pyretos To Savvatovrado (feat. Maria Louiza Vasilopoulou)
To Stachtoraperoni (feat. Dimitra Galani)
Theoria
Mathima Karamouzas
Noris (feat. Loukianos Kilaidonis)
I Pentamorfi Ki O Asteras (feat. Giannis Savvidakis)
Mila
Katadotes
Enochi Syneidisi (feat. Tasos Mpougas)
Prytani…Kako Pinti!
To Doro Tou Kaisara
80ria
Imiz and The Haji
Ston Stathmo Tou Brooklyn
O Thanatos Tou Emporakou
1979 – 1999
2000 +
Anatolitiko West Side
Amnisia (Outro)
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