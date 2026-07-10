Άλμπουμ

2030

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 1999
Λίστα Τραγουδιών
    Ta Imiz Stin Def Jam (Intro)
    Pyretos To Savvatovrado (feat. Maria Louiza Vasilopoulou)
    To Stachtoraperoni (feat. Dimitra Galani)
    Theoria
    Mathima Karamouzas
    Noris (feat. Loukianos Kilaidonis)
    I Pentamorfi Ki O Asteras (feat. Giannis Savvidakis)
    Mila
    Katadotes
    Enochi Syneidisi (feat. Tasos Mpougas)
    Prytani…Kako Pinti!
    To Doro Tou Kaisara
    80ria
    Imiz and The Haji
    Ston Stathmo Tou Brooklyn
    O Thanatos Tou Emporakou
    1979 – 1999
    2000 +
    Anatolitiko West Side
    Amnisia (Outro)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2016
Le Ham
2010
Pos Na Sou To Po
2007
2030: Bonus Tracks
2006
I Apli Methodos Ton Trion
2004
Ipia 15
2004
Ginekologies