Άλμπουμ

4 Ponira Hitakia

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2003
Λίστα Τραγουδιών
    To Sex
    Ta Logia Tis Dorris
    Hronia Thymomena
    Enas Tourkos Sto Parisi
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