Άλμπουμ

I Mayiki Tsatsara

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 1998
Λίστα Τραγουδιών
    I Mayiki Tsatsara
    I Mayiki Tsatsara – Dekapaz Mix
    Ase Ton Ouragotago – Live Edit
    O Monahos – Live Edit
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