Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 1997
O Diskos Pou Diafimizete
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 1997
Λίστα Τραγουδιών
Dose Klotso Na Girisi Skoubriliki N’ Arhinisei
Sti Discothèque
I Gata Tis Skepis
Je Suis Bossu
Ase Ton Ouragotago
Pos Ginotan Enas Gaifes
O Kyris Tou Spitiou
O Trofimos
I Mourmoura
O Prytanis Argei Sta Rendezvous – Instrumental
Eggoni Vs Yiayia
…Meta To Luna Park
Kalytera Noritera
Pos Ginetai Enas Gaifes
O Ypoklopeas
O Diavolos Katevike Sto Holargo
O Symvoulatoras Mithridatis Parlapipiazei Ke Arloubologei
Reality Show Ke…
…Tilethrinos
Kollas Brikia
To Souxe Tou Diskou
Epanexetasi Diagnosi – Exagogi
Oi Gomenes Parerhontai
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