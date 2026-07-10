Άλμπουμ

O Diskos Pou Diafimizete

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 1997
Λίστα Τραγουδιών
    Dose Klotso Na Girisi Skoubriliki N’ Arhinisei
    Sti Discothèque
    I Gata Tis Skepis
    Je Suis Bossu
    Ase Ton Ouragotago
    Pos Ginotan Enas Gaifes
    O Kyris Tou Spitiou
    O Trofimos
    I Mourmoura
    O Prytanis Argei Sta Rendezvous – Instrumental
    Eggoni Vs Yiayia
    …Meta To Luna Park
    Kalytera Noritera
    Pos Ginetai Enas Gaifes
    O Ypoklopeas
    O Diavolos Katevike Sto Holargo
    O Symvoulatoras Mithridatis Parlapipiazei Ke Arloubologei
    Reality Show Ke…
    …Tilethrinos
    Kollas Brikia
    To Souxe Tou Diskou
    Epanexetasi Diagnosi – Exagogi
    Oi Gomenes Parerhontai
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