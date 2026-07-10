Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 1998
Stenes Epafes Me 3s Tipous
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 1998
Λίστα Τραγουδιών
Stenes Epafes Me 3s Tipous (Eisagogi)
I Mayiki Tsatsara
Sto Stathmo Τou Monahou (1)
M.E.Th Sto Volan
Dimosio Forevah
Kathysterisi
Horevontas Me To Lipos
Jack Douglas
Ebenizerz
Sokolata Melo
Soutienaki… Dike Mou
Profylaktikon Egomion
Skliropyriniki Pipila
Athina – Saloniki Me Mia Papoutsothiki
Sto Stathmo Tou Monahou (2)
Paramenoume Mourloi – Ilektroplixia Mix
Dreez In Spaaace (Exagogi)
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