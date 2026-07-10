Άλμπουμ

Stenes Epafes Me 3s Tipous

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 1998
Λίστα Τραγουδιών
    Stenes Epafes Me 3s Tipous (Eisagogi)
    I Mayiki Tsatsara
    Sto Stathmo Τou Monahou (1)
    M.E.Th Sto Volan
    Dimosio Forevah
    Kathysterisi
    Horevontas Me To Lipos
    Jack Douglas
    Ebenizerz
    Sokolata Melo
    Soutienaki… Dike Mou
    Profylaktikon Egomion
    Skliropyriniki Pipila
    Athina – Saloniki Me Mia Papoutsothiki
    Sto Stathmo Tou Monahou (2)
    Paramenoume Mourloi – Ilektroplixia Mix
    Dreez In Spaaace (Exagogi)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2016
Le Ham
2010
Pos Na Sou To Po
2007
2030: Bonus Tracks
2006
I Apli Methodos Ton Trion
2004
Ipia 15
2004
Ginekologies