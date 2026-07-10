Άλμπουμ

Ti Lola Ap’ Ti Fotia Poios…

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2001
Λίστα Τραγουδιών
    Peskandritsa Me Prasa
    Oi Laikes
    ….Me Ti Mama Sou
    Sogampros Kai Proikothiras (feat. Sex Pyr)
    To Party Tou Ergeni
    Jazz Club
    To Psomi Kai To Pouli
    Ta Spermata
    Tsonta No.2 (feat. Dr. Dreez)
    Yo! Yo! Yo!
    Mia Vradia Sti Loutsa
    Mia Mikri Parakampsi
    Oi Tarifes
    Steel Pachogiannopoulos
    O Diavolos Xanachtypa (feat. Dr. Dreez)
    Loumpen Eisagogi
    Oi Klironomoi
    1, 2, 3, OOP! (feat. La KLiKARiA)
    To Tyraki
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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Le Ham
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I Apli Methodos Ton Trion
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Ginekologies