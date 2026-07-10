Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2001
Ti Lola Ap’ Ti Fotia Poios…
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2001
Λίστα Τραγουδιών
Peskandritsa Me Prasa
Oi Laikes
….Me Ti Mama Sou
Sogampros Kai Proikothiras (feat. Sex Pyr)
To Party Tou Ergeni
Jazz Club
To Psomi Kai To Pouli
Ta Spermata
Tsonta No.2 (feat. Dr. Dreez)
Yo! Yo! Yo!
Mia Vradia Sti Loutsa
Mia Mikri Parakampsi
Oi Tarifes
Steel Pachogiannopoulos
O Diavolos Xanachtypa (feat. Dr. Dreez)
Loumpen Eisagogi
Oi Klironomoi
1, 2, 3, OOP! (feat. La KLiKARiA)
To Tyraki
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