Άλμπουμ

Tsonta

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 1996
Λίστα Τραγουδιών
    Tsonta (Koritsaki Mi Se Meli) – Sucken Mix
    I Apollonia Kormara
    Tsonta (Koritsaki Mi Se Meli) – Acapella
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