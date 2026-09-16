Άλμπουμ

Chali Milinga

Kings

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Lekeni Njimbe
    Tandala (feat. Christine & Francis)
    Nkulo Nenkulo (feat. Pst Gift Kaputula)
    Tamuchinja (feat. Kings)
    Jesus is My Song (feat. Mpikwa)
    Ngufweniko (feat. Christine)
    Chalimilinga Mwebene (feat. Regina)
    Chibondole (feat. Collins)
    Nzambe Nangai (feat. Justine Lomame & Carol Nambela)
    Ichakosa (feat. Naomi & Joe)
    Lesa Wakufukamina (feat. Collins)
    He is very Good (feat. Christine)
    Medley (feat. Joshua Nankwe Nankwe)
    Chalimilinga Mwebene live (feat. Collins)
    Chibondole (feat. Collins) – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ένα χρυσό στέμμα στον ουρανό ανάμεσα σε σύννεφα.
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Στον Έβδομο Ουρανό
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