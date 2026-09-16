Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Chali Milinga
Kings
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Lekeni Njimbe
Tandala (feat. Christine & Francis)
Nkulo Nenkulo (feat. Pst Gift Kaputula)
Tamuchinja (feat. Kings)
Jesus is My Song (feat. Mpikwa)
Ngufweniko (feat. Christine)
Chalimilinga Mwebene (feat. Regina)
Chibondole (feat. Collins)
Nzambe Nangai (feat. Justine Lomame & Carol Nambela)
Ichakosa (feat. Naomi & Joe)
Lesa Wakufukamina (feat. Collins)
He is very Good (feat. Christine)
Medley (feat. Joshua Nankwe Nankwe)
Chalimilinga Mwebene live (feat. Collins)
Chibondole (feat. Collins) – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη