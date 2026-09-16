Άλμπουμ

Invested (Radio Edit)

Kings

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Invested – Radio Edit
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με ένα χρυσό στέμμα στον ουρανό ανάμεσα σε σύννεφα.
2025
Στον Έβδομο Ουρανό
Εξώφυλλο άλμπουμ Shangri-La με τροπική παραλία, φοίνικες και φωτεινό ήλιο.
2025
シャングリラ
Εξώφυλλο τραγουδιού με ρουλέτα, χαρτονομίσματα και νυχτερινή πόλη με τίτλο Mavra Mesanyxta
2025
Μαύρα Μεσάνυχτα
2025
Everything Blessed
2024
Person
2024
Kings