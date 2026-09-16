Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2019
Nikos Halkousis Non Stop Mix: Greek Hits In Heaven (DJ Mix)
Kings
Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
Γιατί Το Μετανιώνεις – Μικτό
Έχω Μια Ζωή – Mixed
Η Ζωή Δεν Συνεχίζεται – Mixed
Όλα Τελείωσαν – Mixed
Αν Μου Τηλεφωνούσες / Δώδεκα – Mixed
Έρωτας Είναι – Μιξντ
Θα Ήθελα – Mixed
Αν Ήχα Μίνι – Μιξντ
Savvato – Mixed
Όλα Περνούν – Μικστ
Μην Ξαναρθείς – Μικτό
Βασιλιάς – Μιξτ
Μίλα Μου – Μιξτ
Υπόσχεσου – Mixed
Σα Ναυάγια – Mixed
Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς – Mixed
Ποια Είσαι Εσύ – Mixed
Αυτό Μου Φτάνει – Mixed
Στην Καρδιά – Mixed
Καίω Εσένα – Μιξντ
Καινούργια Σελίδα – Mixed
Αν μ’ Αγαπούσες – Mixed
Ακόμα Σε Ζητώ – Mixed
Κάντο Αν Μ’ Αγαπάς – Mixed
Να Μην Φοβάσαι – Μιξντ
Λείπει Πάλι Ο Θεός – Mixed
Όταν Θα Φύγεις – Mixed
Εγώ Για Σένα – Μιξντ
Happy End – Mixed
Erotevmenos – Mixed
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