Άλμπουμ

Agia Sofia

Λευτέρης Πανταζής

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Αγία Σοφία
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με λευκό κοστούμι και γυναίκα με κίτρινο φόρεμα σε εξώφυλλο τραγουδιού με λεμόνια
2026
Lemonia Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που κρατά ένα μωρό
2026
Kori Mou
Άνδρας καλλιτέχνης με μαύρο σακάκι δίπλα σε πολυθρόνα με βασιλικό στέμμα και αναμμένα κεριά
2025
Vasilias (Bonus Edition)
Άνδρας με μαύρο σακάκι δίπλα σε πολυτελή θρόνο με στέμμα και αναμμένα κεριά σε κόκκινο φόντο.
2025
Vasilias
Άνδρας τραγουδιστής με ασπρόμαυρο κοστούμι σε εξώφυλλο άλμπουμ με κόκκινη κουρτίνα
2025
Teleftaia Klisi
Εξώφυλλο τραγουδιού σε κόκκινο φόντο με τίτλο Νιώθω Ταραχή
2025
Taraxi