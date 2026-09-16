Αγία Σοφία

Αγιά Σοφιά και Πόντος ήταν πάντα ένα

σαν μια γροθιά αλλάζουνε τα δεδομένα.

Του Βυζάντιου τα κεριά μέσα από την Αγιά Σοφιά

πάντα θ’ ανάβουνε από την Παναγιά.

Του Βυζάντιου τις φωνές θ’ ακούνε αιώνια γενεές

και θ’ αφανίζουνε τυχόν κατακτητές.

Φύλακας θα ‘ναι ο Χριστός της Ρωμιοσύνης

και ευλογία στην ανθρωπότητα να δίνει.

Να προστατεύει τους πιστούς

από πλημμύρες και σεισμούς

για να μπορούν την ιστορία της να ζουν.

Εικόνες δόξας αγκαλιά με μια ιστορία

όλα μαζί στην Αγιά Σοφιά θα κατοικούν

κι εσύ προστάτιδα γλυκιά μου Παναγία

μας τα φυλάς όσοι αιώνες κι αν περνούν.

Η Αγιά Σοφιά θα είναι εκεί

ορθόδοξη, χριστιανική

και το Βυζάντιο ξανά θ’ αναστηθεί.