Άλμπουμ

Amynomai

Λευτέρης Πανταζής

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Σμυρνέικο
    Υποψιάζομαι
    Με Φλερτάρεις
    Κοιτάξεμε Κατάματα
    Συναγερμός
    Αμύνομαι
    Έρωτας
    Πονοκέφαλο Μου Φέρνεις
    Έχεις Άσσο
    Το σ’ αγαπώ Μη μεταφράζεις
    Πάνω Από Τις Δυνάμεις Μου
    Αγάπη Μου, Αγάπη Μου
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