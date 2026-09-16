Άλλη μια νύχτα που βαριέμαι

γύρω μου βλέπω ψώνια πολλά

στο ρυθμό κι εγώ κουνιέμαι

κάνω πως περνάω καλά.

Ξαφνικά σιγή στον όχλο

μπαίνει μέσα ένα όπλο

Θεέ μου ξεμυαλίστηκα

την είδα και ζαλίστηκα.

Τι είναι αυτό...

Έρωτας, έρωτας

μην ρωτάς, μην ρωτάς

Έρωτας, έρωτας

με έχει ζαλίσει

το κορμί της με έχει αρρωστήσει

Έρωτας, έρωτας

τα έχω παίξει

μην ρωτάς, μην ρωτάς

δεν βγαίνει λέξη

Έρωτας, έρωτας

είσαι για άλλα

είσαι για κόλπα πολύ μεγάλα...

Με ένα της βλέμμα σε τελειώνει

έχει ένα σώμα που σκοτώνει

και δεν μπορώ να κρατηθώ

έχω ανάψει θα καώ...

Τι είναι αυτό...

Έρωτας, έρωτας

μην ρωτάς, μην ρωτάς

Έρωτας, έρωτας

με έχει ζαλίσει

το κορμί της με έχει αρρωστήσει

Έρωτας, έρωτας

τα έχω παίξει

μην ρωτάς, μην ρωτάς

δεν βγαίνει λέξη

Έρωτας, έρωτας

είσαι για άλλα

είσαι για κόλπα πολύ μεγάλα..