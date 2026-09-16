Άλμπουμ

Etsi Koitazes Emena

Λένα Ζευγαρά

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Έτσι Κοιτάζεις Εμένα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα με λευκό τοπ και τζιν με κρόσσια
2026
Tha Tha
Εξώφυλλο μουσικού single με γυναίκα τραγουδίστρια που φοράει τοπ με κρόσσια
2026
Mavra Feggaria
Τραγουδίστρια με μαύρο φόρεμα και μικρόφωνο σε ζωντανή εμφάνιση με κόκκινο φωτισμό.
2026
Ta Xano (Live Edition)
Εξώφυλλο μουσικού single με γυναίκα τραγουδίστρια σε καλλιτεχνικό πορτρέτο
2025
Ta Xano
Τραγουδίστρια με κοντό καρέ μαλλί ερμηνεύει με μικρόφωνο σε νυχτερινό κέντρο.
2025
Na Pou O Ilios Vgainei Pali
Κοντινό πλάνο γυναίκας χωρισμένο σε κίτρινο και ασπρόμαυρο φόντο με κείμενο.
2025
Meine Apopse Edo