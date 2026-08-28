Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Na Pou O Ilios Vgainei Pali
Λένα Ζευγαρά
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Όνειρα
Γιατί Σε Μένα
Ας τα λέμε καλά
Στα Πατώματα
Χίλια Πρέπει
Έτσι Κοιτάζεις Εμένα
Αρχιπέλαγος
Τα Μεσάνυχτα
Κι Εγώ Εδώ
Μη Σε Ξανάδω
Μοίρα Μου Έγινες
Καπετάνισσα
Τίνος Είναι Η Κούπα
Τ’ Αηδόνι
Να Πείτε Στο Παιδί
Μισό Λεπτό
Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)
Όταν Χαράζει Στο Αιγαίο
Κάνε Στην Άκρη
Ήμαρτον
Έλα Έλα
Τα Παυσίπονα
Δε Τι Νοιάζει
Μη Με Συγκρίνεις
Εγώ Αγάπη Μου Εγώ
Έξω Στεναχώρια
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη