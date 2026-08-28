Άλμπουμ

Na Pou O Ilios Vgainei Pali

Λένα Ζευγαρά

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Όνειρα
    Γιατί Σε Μένα
    Ας τα λέμε καλά
    Στα Πατώματα
    Χίλια Πρέπει
    Έτσι Κοιτάζεις Εμένα
    Αρχιπέλαγος
    Τα Μεσάνυχτα
    Κι Εγώ Εδώ
    Μη Σε Ξανάδω
    Μοίρα Μου Έγινες
    Καπετάνισσα
    Τίνος Είναι Η Κούπα
    Τ’ Αηδόνι
    Να Πείτε Στο Παιδί
    Μισό Λεπτό
    Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)
    Όταν Χαράζει Στο Αιγαίο
    Κάνε Στην Άκρη
    Ήμαρτον
    Έλα Έλα
    Τα Παυσίπονα
    Δε Τι Νοιάζει
    Μη Με Συγκρίνεις
    Εγώ Αγάπη Μου Εγώ
    Έξω Στεναχώρια
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