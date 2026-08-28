Na Pou O Ilios Vgainei Pali

Όνειρα

Γιατί Σε Μένα

Ας τα λέμε καλά

Στα Πατώματα

Χίλια Πρέπει

Έτσι Κοιτάζεις Εμένα

Αρχιπέλαγος

Τα Μεσάνυχτα

Κι Εγώ Εδώ

Μη Σε Ξανάδω

Μοίρα Μου Έγινες

Καπετάνισσα

Τίνος Είναι Η Κούπα

Τ’ Αηδόνι

Να Πείτε Στο Παιδί

Μισό Λεπτό

Να (Που Ο Ήλιος Βγαίνει Πάλι)

Όταν Χαράζει Στο Αιγαίο

Κάνε Στην Άκρη

Ήμαρτον

Έλα Έλα

Τα Παυσίπονα

Δε Τι Νοιάζει

Μη Με Συγκρίνεις

Εγώ Αγάπη Μου Εγώ

Έξω Στεναχώρια