Ψέματα μπερδέματα

και παρεξηγήσεις

Θέματα παιδέματα

Ζήλιες κι ενοχλήσεις

Μόνο αυτά θυμάμαι από εσένα

τίποτα δεν ένιωσες για μένα

Μη κάνεις όνειρα γιατί

Ο Θεός γελάει

Είσαι γυαλί που έσπασε

Και δεν κολλάει

Και μ'ένα μήνυμα μου λες

Όλα τελειώνουν

Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν

Να επιβιώνουν

Μη κάνεις όνειρα γιατί

Ο Θεός γελάει

Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει

Στο είχα πει πως δεν αργεί

θα 'ρθει η ώρα

Γονατιστός να'ρθεις

εγώ δεν θέλω τώρα!

Ύποπτα καχύποπτα

Λόγια, συναντήσεις

Τίποτα δεν έκανες

είχες κι απαιτήσεις

Μόνο αυτά θυμάμαι από εσένα

τίποτα δεν ένιωσες για μένα.