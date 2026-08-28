Όνειρα
Λένα Ζευγαρά
Από το Άλμπουμ Na Pou O Ilios Vgainei Pali που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι
Ψέματα μπερδέματα
και παρεξηγήσεις
Θέματα παιδέματα
Ζήλιες κι ενοχλήσεις
Μόνο αυτά θυμάμαι από εσένα
τίποτα δεν ένιωσες για μένα
Μη κάνεις όνειρα γιατί
Ο Θεός γελάει
Είσαι γυαλί που έσπασε
Και δεν κολλάει
Και μ'ένα μήνυμα μου λες
Όλα τελειώνουν
Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν
Να επιβιώνουν
Μη κάνεις όνειρα γιατί
Ο Θεός γελάει
Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει
Στο είχα πει πως δεν αργεί
θα 'ρθει η ώρα
Γονατιστός να'ρθεις
εγώ δεν θέλω τώρα!
Ύποπτα καχύποπτα
Λόγια, συναντήσεις
Τίποτα δεν έκανες
είχες κι απαιτήσεις
Μόνο αυτά θυμάμαι από εσένα
τίποτα δεν ένιωσες για μένα.
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