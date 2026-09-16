Άλμπουμ

Feelings (Unplugged Session 2)

Λένα Ζευγαρά

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Feelings (Unplugged Session 2)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα με λευκό τοπ και τζιν με κρόσσια
2026
Tha Tha
Εξώφυλλο μουσικού single με γυναίκα τραγουδίστρια που φοράει τοπ με κρόσσια
2026
Mavra Feggaria
Τραγουδίστρια με μαύρο φόρεμα και μικρόφωνο σε ζωντανή εμφάνιση με κόκκινο φωτισμό.
2026
Ta Xano (Live Edition)
Εξώφυλλο μουσικού single με γυναίκα τραγουδίστρια σε καλλιτεχνικό πορτρέτο
2025
Ta Xano
Τραγουδίστρια με κοντό καρέ μαλλί ερμηνεύει με μικρόφωνο σε νυχτερινό κέντρο.
2025
Na Pou O Ilios Vgainei Pali
Κοντινό πλάνο γυναίκας χωρισμένο σε κίτρινο και ασπρόμαυρο φόντο με κείμενο.
2025
Meine Apopse Edo