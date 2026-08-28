Άλμπουμ

Oneira / Pou Ksaploneis Pou Koimasai / Echasa Ti Gi / Zimia / Amarties (Live Unplugged)

Λένα Ζευγαρά

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Όνειρα / Που Ξαπλώνεις Που Κοιμάσαι / Έ
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