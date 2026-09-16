Άλμπουμ

Destined

Light

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Closure
    Compatible
    Dug It Out
    Bands
    No Losses
    Pray 4 Me
    Sink or Swim
    All In
    Living Fast
    Swish
    Κάρμα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Strip For Me
Άνδρας με τατουάζ, πλεξούδες, γυαλιά ηλίου και αλυσίδες σε εξώφυλλο άλμπουμ
2026
Romeo II
Προφίλ άνδρα με πλεξούδες, γυαλιά ηλίου και πλεκτό πουλόβερ με φόντο τη θάλασσα.
2026
Adam & Eve
Εξώφυλλο άλμπουμ με τρεις άνδρες με κουκούλες και καπέλα σε αστικό φόντο
2026
GKD
Γραφιστική απεικόνιση παικτών αμερικανικού ποδοσφαίρου με το λογότυπο NFL
2026
NFL
Κόκκινη δαντελένια καρδιά με φτερωτό έρωτα σε λευκό φόντο
2026
Funny Valentine