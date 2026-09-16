Άλμπουμ

Strip For Me

Light

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Strip For Me
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με τατουάζ, πλεξούδες, γυαλιά ηλίου και αλυσίδες σε εξώφυλλο άλμπουμ
2026
Romeo II
Προφίλ άνδρα με πλεξούδες, γυαλιά ηλίου και πλεκτό πουλόβερ με φόντο τη θάλασσα.
2026
Adam & Eve
Εξώφυλλο άλμπουμ με τρεις άνδρες με κουκούλες και καπέλα σε αστικό φόντο
2026
GKD
Γραφιστική απεικόνιση παικτών αμερικανικού ποδοσφαίρου με το λογότυπο NFL
2026
NFL
Κόκκινη δαντελένια καρδιά με φτερωτό έρωτα σε λευκό φόντο
2026
Funny Valentine
Εικονογράφηση εξωφύλλου με ανθρωπόμορφα ζώα σε αστικό περιβάλλον και τίτλο Capo Dei Capi
2025
CAPO DEI CAPI (Deluxe)