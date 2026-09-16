Άλμπουμ

Ederlezi

Locomondo

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Ederlezi
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογράφηση εξωφύλλου με μπουζούκι, κομπολόι και τον τίτλο Locomondo Ο Πενηντάρης.
2026
O Penintaris
Κινούμενο σχέδιο με δύο παιδικούς χαρακτήρες σε πολύχρωμο φόντο με λουλούδια και αστέρια.
2025
I Mera Mporei Na Arxisei (Loco Kids)
Κινούμενα σχέδια με κορίτσι να καβαλάει έναν γάιδαρο σε εξοχικό τοπίο
2025
Gaidouraki (Loco Kids)
Εικονογράφηση με οικογένεια και διάφορα ζώα με το λογότυπο Loco Kids
2025
Exoume Episkepseis (Loco Kids)
2024
Cultural Crossroads by Putumayo
2024
Global Party by Putumayo