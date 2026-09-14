Άλμπουμ

Cruel Summer 2

Mad Clip

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Μαζί Σου
    Κακο Καρμα
    Mojito
    Lonely
    Shorty
    Good Vibes
    Μιρέα
    TuTu
    Best Seller
    Ypoxthonios Interlude
    Gucci, Cartier
    Νάπολι
    Outro
    Καλημέρα Από Αμερική
    OKEY
    XYZ
    Tutti
    All In
    Περίπλοκα
    ΠΑΤΕΚ
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