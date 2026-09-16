Άλμπουμ

Bambola

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Bambola
    Bambola (Instrumental)
    Ce Lei
    Ce Lei (Instrumental)
    Cerasella
    CI Sto Bene
    CI Sto Bene (Instrumental)
    Fascino Latino
    Fascino Latino (Instrumental)
    Stupida
    Stupida (Instrumental)
    Vattenne
    Vecchio Amore
    Vecchio Amore (Instrumental)
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2024
Marinella
Εξώφυλλο vintage δίσκου βινυλίου με γυναίκα με σγουρά μαλλιά σε φυσικό τοπίο
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (Live)
2024
35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)
Εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια στη φύση και τίτλο Marinella Nuevos Exitos
2024
Marinella, Nuevos Exitos