Άλμπουμ

Kazantzidis – Nikolopoulos

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Το Αγριολούλουδο
    Υπάρχω
    Τι Θέλεις Από Μένανε – Remastered 2005
    Πια Είσαι Εσύ – Remastered 2005
    Μετανιώσεις – Remastered 2005
    Μια Γυναίκα Έφυγε
    Η Εσθιματιες
    Πέδε Πάνω Πέδε Κάτω – Remastered 2005
    Νυχτερίδες Κι Αράχνες
    Φίλε Μου Καλέ
    Ο Μπάρμπα Γιάννης
    Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα
    Την Παρασκευή Το Βράδυ
    Λυπάμαι Που Σε Χάνω
    Απ’ Τα Ψηλά Πατώματα
    Δεν Μου ‘δειξαν Λίγη Στοργή
    Ξεκινήσαμε Με Όνειρα Χρυσά – Remastered
    Αργισα Να Σε Γνωρίσω – Remastered 2005
    Κάτω Απ’ Το Πουκάμισο Μου
    Η Θεατρίνα
    Κάψτε, Κάψτε Την Καρδιά Μου – Remaster
    Η Καρδιά Μου Ας Όψετε
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Marinella, Nuevos Exitos