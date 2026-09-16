Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
Kazantzidis – Nikolopoulos
Μαρινέλλα
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
Το Αγριολούλουδο
Υπάρχω
Τι Θέλεις Από Μένανε – Remastered 2005
Πια Είσαι Εσύ – Remastered 2005
Μετανιώσεις – Remastered 2005
Μια Γυναίκα Έφυγε
Η Εσθιματιες
Πέδε Πάνω Πέδε Κάτω – Remastered 2005
Νυχτερίδες Κι Αράχνες
Φίλε Μου Καλέ
Ο Μπάρμπα Γιάννης
Γυρίζω Απ’ Τη Νύχτα
Την Παρασκευή Το Βράδυ
Λυπάμαι Που Σε Χάνω
Απ’ Τα Ψηλά Πατώματα
Δεν Μου ‘δειξαν Λίγη Στοργή
Ξεκινήσαμε Με Όνειρα Χρυσά – Remastered
Αργισα Να Σε Γνωρίσω – Remastered 2005
Κάτω Απ’ Το Πουκάμισο Μου
Η Θεατρίνα
Κάψτε, Κάψτε Την Καρδιά Μου – Remaster
Η Καρδιά Μου Ας Όψετε
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη