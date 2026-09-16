Άλμπουμ

Ta Tragoudia Tis Eftihias

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Είμαι Αετός Χωρίς Φτερά
    Τι Έχει Και Κλαίει Το Παιδί
    Μου Σπάσανε Το Μπαγλαμά
    Στα Βουνά Δεν Πάνε Οι Πόνοι
    Κάποιο Τρένο Θα Περάσει
    Λάθος Τον Δρόμο Πήραμε
    Πετραδάκι Πετραδάκι
    Αφού Αμάρτησαν Τα Δύο Σου Χείλη
    Γυαλινός Κόσμος
    Ρίξτε Στο Γυαλί Φαρμάκι
    Στ’ Αποστόλοι Το Κουτούκι
    Τώρα Που Φεύγω Απ’ Τη Ζωή
    Όνειρο Απάτηλο
    Αν Μας Σπάσουν Το Μπουζούκι
    Σιρματοπλέγματα Βάρια
    Τι Να Σου Κάνει Μια Καρδιά
    Πήρα Απ’ Τη Νιότη Χρώματα
    Η Διπρόσωπη
    Απ’ Τα Ψηλά Στα Χαμηλά
    Ένας Αετός Γκρεμίστηκε
    Αλλότινες Μου Εποχές
    Οπου Δεις Φωτιά Να Κάει
    Θα Βρω Μουρμούρι Μπαγλαμά
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