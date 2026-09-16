Ta Tragoudia Tis Eftihias

Είμαι Αετός Χωρίς Φτερά

Τι Έχει Και Κλαίει Το Παιδί

Μου Σπάσανε Το Μπαγλαμά

Στα Βουνά Δεν Πάνε Οι Πόνοι

Κάποιο Τρένο Θα Περάσει

Λάθος Τον Δρόμο Πήραμε

Πετραδάκι Πετραδάκι

Αφού Αμάρτησαν Τα Δύο Σου Χείλη

Γυαλινός Κόσμος

Ρίξτε Στο Γυαλί Φαρμάκι

Στ’ Αποστόλοι Το Κουτούκι

Τώρα Που Φεύγω Απ’ Τη Ζωή

Όνειρο Απάτηλο

Αν Μας Σπάσουν Το Μπουζούκι

Σιρματοπλέγματα Βάρια

Τι Να Σου Κάνει Μια Καρδιά

Πήρα Απ’ Τη Νιότη Χρώματα

Η Διπρόσωπη

Απ’ Τα Ψηλά Στα Χαμηλά

Ένας Αετός Γκρεμίστηκε

Αλλότινες Μου Εποχές

Οπου Δεις Φωτιά Να Κάει

Θα Βρω Μουρμούρι Μπαγλαμά