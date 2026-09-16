Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2022
Ta Tragoudia Tis Eftihias
Μαρινέλλα
Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
Είμαι Αετός Χωρίς Φτερά
Τι Έχει Και Κλαίει Το Παιδί
Μου Σπάσανε Το Μπαγλαμά
Στα Βουνά Δεν Πάνε Οι Πόνοι
Κάποιο Τρένο Θα Περάσει
Λάθος Τον Δρόμο Πήραμε
Πετραδάκι Πετραδάκι
Αφού Αμάρτησαν Τα Δύο Σου Χείλη
Γυαλινός Κόσμος
Ρίξτε Στο Γυαλί Φαρμάκι
Στ’ Αποστόλοι Το Κουτούκι
Τώρα Που Φεύγω Απ’ Τη Ζωή
Όνειρο Απάτηλο
Αν Μας Σπάσουν Το Μπουζούκι
Σιρματοπλέγματα Βάρια
Τι Να Σου Κάνει Μια Καρδιά
Πήρα Απ’ Τη Νιότη Χρώματα
Η Διπρόσωπη
Απ’ Τα Ψηλά Στα Χαμηλά
Ένας Αετός Γκρεμίστηκε
Αλλότινες Μου Εποχές
Οπου Δεις Φωτιά Να Κάει
Θα Βρω Μουρμούρι Μπαγλαμά
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη