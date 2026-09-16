Άλμπουμ

Tomorrow

Μαρινέλλα

Κυκλοφόρησε το 2012
Λίστα Τραγουδιών
    Tomorrow
    Tomorrow – Radio Edit
    Tomorrow – Club Mix
    Tomorrow – Dapy Pop Mix
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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The Voice Of Stelios Kazantzidis
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2024
Marinella
Εξώφυλλο vintage δίσκου βινυλίου με γυναίκα με σγουρά μαλλιά σε φυσικό τοπίο
2024
Marinella, Nuevos Exitos
2024
35 (Live)
2024
35 (LIVE AT THE HEROD ATTICUS ODEON, ATHENS, OCTOBER 2023)
Εξώφυλλο δίσκου με τραγουδίστρια στη φύση και τίτλο Marinella Nuevos Exitos
2024
Marinella, Nuevos Exitos