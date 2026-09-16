Άλμπουμ

9

Mente Fuerte

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    BBA
    Money
    Мой Брат
    Σούκες
    Μόνο Εσύ
    Night Life
    Red Trip
    221
    Fire
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
3D animated φιγούρες ενός ζευγαριού με streetwear ρούχα σε μοβ φόντο
2026
MAVRA MATIA
Καλλιτέχνης με δερμάτινο μπουφάν, μάσκα και σπαθί σαμουράι σε ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ.
2026
Kingpin 2
Εξώφυλλο μουσικού single με κοντινό πλάνο χειλιών και κοσμικό φόντο με αστέρια
2025
Συμβαντικό
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με παραλία, φοίνικες και ηλιοβασίλεμα σε έντονες ροζ και μοβ αποχρώσεις.
2025
ΙΝΑ
Χρυσό μοτίβο με επαναλαμβανόμενες κλειδαρότρυπες σε κόκκινο φόντο
2025
Άλις
Εξώφυλλο τραγουδιού Abra Kadabra με ένα περιστέρι σε πράσινο τόνο
2025
ΑΒΡΑ ΚΑΔΑΒΡΑ