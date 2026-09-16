221
Mente Fuerte
[Intro]
221, 221, 221, 221
221, 221, 221
(yeah),
221
Gosei on the keys
[Verse 1]
Δε θέλω να γίνω μπαρίγκας, ούτε φτάνουν 300 το μήνα
Δε θέλω να κοιτάω τη βιτρίνα ή να μου φέρνουν τσιγάρα στο τμήμα
Κυνηγάμε τα όνειρά μας κι ας τα βλέπω στο σταχτοδοχείο
Πάω να πάρω ό,τι μου ανήκει, δεν περιμένω να 'ρθει το λαχείο (prrah)
Θέλω η γυναίκα μου να γελά, να την κοιτάνε και να τη ζηλεύουν
Θέλω τον Richie σ' ένα γραφείο να του στέλνουν τα check και τα bio
Τόσο γεμάτο το ταμείο, με μαύρες σακούλες να μπαίνουν κι αντίο
Είμαστε καταραμένοι, μα τόσο ευλογημένοι, τι αστείο
Θέλω τη Raffie με Grammy, τους Young Montanas νούμερο ένα στη χώρα
Ξέρω θα γίνει, περιμένω την ώρα, πουτάνα η ζωή σαν την Lora
Θέλω το χρόνο να γυρίσω, να μην αφήσω τον Kevin να φύγει
Και θα 'μουνα νούμερο ένα αν γινόμουν κι εγώ ένα αρχίδι
[Bridge]
Δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)
Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)
Είπα δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)
Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)
[Verse 2]
Κάποτε σου 'χα πει, γάμα τη φήμη, γάμα τα φράγκα, είν' η καύλα μας
Μα όσο μου σκάνε γλυκαίνομαι bro, μεγαλώνω κι αλλάζουν τα πάντα
Γράφω σαν υπεραιωνόβιος, μ' ακόμα πράττω σα μικρός
Ακούω την καρδιά μου και κάνω το λάθος, δεν έγινα ηθοποιός (yes, yes)
Παλεύω για τη φαμίλια (yeah), όλα για τ' όνειρό μας
Δοκίμασε να μας μάθεις, δεν παίζεις με το φαγητό μας
Δέκα χρόνια με τον Gosei, τώρα φέραμε το new era
Εσύ άλλους αγαπάς την Κυριακή και άλλους τη Δευτέρα, eh (Gosei on the keys)
[Chorus]
221, 221
Για τον πυρήνα κι όσους στηρίζουν το νεκροκέφαλο στη φανέλα
Είπα 221, 221
Για τον Getrich, για τον Τάκη, τον Γούργιω και τον Βαγγέλα
Μπορεί μόνος να καταλήξω, τελικά να μη σε καλύψω
Γενικά ίσως δε με ξέρεις, ίσως και να σ' εγκαταλείψω
Αν πέσω να σε τραβήξω ή όλους να μας κρατήσω
Δεν ξέρω που θα με βγάλει μα όρθιος θα συνεχίσω (eh)
[Bridge]
Δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)
Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)
Είπα δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)
Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)