[Intro]

221, 221, 221, 221

221, 221, 221

(yeah),

221

Gosei on the keys

[Verse 1]

Δε θέλω να γίνω μπαρίγκας, ούτε φτάνουν 300 το μήνα

Δε θέλω να κοιτάω τη βιτρίνα ή να μου φέρνουν τσιγάρα στο τμήμα

Κυνηγάμε τα όνειρά μας κι ας τα βλέπω στο σταχτοδοχείο

Πάω να πάρω ό,τι μου ανήκει, δεν περιμένω να 'ρθει το λαχείο (prrah)

Θέλω η γυναίκα μου να γελά, να την κοιτάνε και να τη ζηλεύουν

Θέλω τον Richie σ' ένα γραφείο να του στέλνουν τα check και τα bio

Τόσο γεμάτο το ταμείο, με μαύρες σακούλες να μπαίνουν κι αντίο

Είμαστε καταραμένοι, μα τόσο ευλογημένοι, τι αστείο

Θέλω τη Raffie με Grammy, τους Young Montanas νούμερο ένα στη χώρα

Ξέρω θα γίνει, περιμένω την ώρα, πουτάνα η ζωή σαν την Lora

Θέλω το χρόνο να γυρίσω, να μην αφήσω τον Kevin να φύγει

Και θα 'μουνα νούμερο ένα αν γινόμουν κι εγώ ένα αρχίδι

[Bridge]

Δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)

Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)

Είπα δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)

Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)

[Verse 2]

Κάποτε σου 'χα πει, γάμα τη φήμη, γάμα τα φράγκα, είν' η καύλα μας

Μα όσο μου σκάνε γλυκαίνομαι bro, μεγαλώνω κι αλλάζουν τα πάντα

Γράφω σαν υπεραιωνόβιος, μ' ακόμα πράττω σα μικρός

Ακούω την καρδιά μου και κάνω το λάθος, δεν έγινα ηθοποιός (yes, yes)

Παλεύω για τη φαμίλια (yeah), όλα για τ' όνειρό μας

Δοκίμασε να μας μάθεις, δεν παίζεις με το φαγητό μας

Δέκα χρόνια με τον Gosei, τώρα φέραμε το new era

Εσύ άλλους αγαπάς την Κυριακή και άλλους τη Δευτέρα, eh (Gosei on the keys)

[Chorus]

221, 221

Για τον πυρήνα κι όσους στηρίζουν το νεκροκέφαλο στη φανέλα

Είπα 221, 221

Για τον Getrich, για τον Τάκη, τον Γούργιω και τον Βαγγέλα

Μπορεί μόνος να καταλήξω, τελικά να μη σε καλύψω

Γενικά ίσως δε με ξέρεις, ίσως και να σ' εγκαταλείψω

Αν πέσω να σε τραβήξω ή όλους να μας κρατήσω

Δεν ξέρω που θα με βγάλει μα όρθιος θα συνεχίσω (eh)

[Bridge]

Δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)

Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)

Είπα δεν είμαστε φίλοι (yeah), ούτε οικογένεια εδώ (ye-yeah)

Έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah), έχουμε το ίδιο αίμα (ye-yeah)