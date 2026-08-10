Άλμπουμ

Kalokeri Stin Amorgo (Ke Alles Istories)

Μίλτος Πασχαλίδης

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Καλοκαίρι Στην Αμοργό
    Ιπιροτικο
    Σταυρόλεξο
    Δεν Μένει Πια Εδώ Η Χαλιμά
    Οι Τροβαδούροι
    Το Σαράκι Του Ρέμπο – Πρώτο Σχεδίασμα
    Το Σαράκι Του Ρέμπο – Λάιβ
    Αγύριστο Κεφάλι – Ντέμο
    Αγύριστο Κεφάλι
    Y.G.
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
Krifa Tou Kosmou
2026
Mia Lorida Ourano
2026
O Mythos Tis Gorgonas
2026
Diakopes Sth Selini
2026
Ta Tragoudia Mia Stalia
2025
Ta Agapimena Tou Miltou Pashalidi (Live)