Y.G.

Μίλτος Πασχαλίδης

Από το Άλμπουμ Kalokeri Stin Amorgo (Ke Alles Istories) που κυκλοφόρησε το 2013
Στίχοι

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