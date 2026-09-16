Άλμπουμ

Mi Fovasai Se Thymamai

Μίλτος Πασχαλίδης

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Μη Φοβάσαι Σε Θυμάμαι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικονογραφημένο εξώφυλλο άλμπουμ με έναν άνδρα και μια γυναίκα σε καλλιτεχνικό φόντο.
2026
Krifa Tou Kosmou
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με τίτλο Μια Λωρίδα Ουρανό και αφηρημένα εικονογραφημένα σύμβολα.
2026
Mia Lorida Ourano
Εξώφυλλο τραγουδιού με φεγγάρι πάνω από θάλασσα και ουρά γοργόνας
2026
O Mythos Tis Gorgonas
Εικονογράφηση με δύο άνδρες και μία κατσίκα να χαλαρώνουν σε κρατήρα στη Σελήνη με θέα τη Γη.
2026
Diakopes Sth Selini
Εξώφυλλο του άλμπουμ Μικρά παιδιά μεγάλα όνειρα 4 της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου
2026
Ta Tragoudia Mia Stalia
2025
Thampo Tou Apogematos Fos