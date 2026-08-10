Άλμπουμ

Paramithi Me Lipimeno Telos

Μίλτος Πασχαλίδης

Κυκλοφόρησε το 1995
Λίστα Τραγουδιών
    Απόψε Η Νύχτα
    Τα Μπλουζ Της Άγριας Νιότης
    Σαν Τραγουδάκι
    Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος
    Πεθαμένες Καλησπέρες
    Νεράιδα Δίχως Παραμύθι
    Κούκλα Από Χαρτί
    Ο κ. Αριστείδης
    Μάτια Που Δεν Βλέπονται
    Δε με ενόχλησε να χάσω
    Πεταλούδα (Πριν) / Το Τραγούδι Της Πε
    Ήλιος Για Τα Μάτια Σου
    Ο Παραμυθάς
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