Δε με ενόχλησε να χάσω

Μίλτος Πασχαλίδης

Από το Άλμπουμ Paramithi Me Lipimeno Telos που κυκλοφόρησε το 1995
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