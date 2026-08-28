Άλμπουμ

Allos Kosmos

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    180 Μοίρες
    Μικρή Μου Αγάπη
    Δίπλα σ’ Αγαπώ
    Αν Με Θέλεις
    Την Αλήθεια
    Εγώ Θα Προσπαθώ
    Όλες Μου Οι Ζωές
    Σε Θέλω Εδώ
    Μια Βόλτα
    Μη Φοβάσαι
    Οσα Κλείνεις Μες’ Τις Λέξεις
    Τα Σημαντικά
    Η Σκοτεινή Μου Πλευρά – Acoustic Version
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