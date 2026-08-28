Άλμπουμ

Nomos

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2018
Λίστα Τραγουδιών
    Νόμος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2020
Oso Zeis
2019
Den Einai Etsi I Agapi
2017
An Tolmas
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)
2017
Den Einai Arga (Nicolas Chatzis Remix)
2016
Vathies Anapnoes