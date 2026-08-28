Άλμπουμ

Vathies Anapnoes

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Νικαει Το Φιλι
    Ελα Και Μην Σε Νοιάζει
    Βαθειές Αναπνοές
    Κανένας Δεν Σε Θέλει Όπως Εγώ
    Παντρέψου Με
    Δες Εγώ
    Πώς Μπορείς
    Θέλω Δύο Ζωές
    Δεν Είναι Αργά
    Δε Φτάνει Η Αγάπη
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