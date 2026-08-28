Άλμπουμ

Istos

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Τι Ζητάς
    Φλεγόμενα Αστέρια
    Χαμίλα Κοίτο
    Δεν Θα Είσαι Εκεί
    Ιστός
    Χαμόγελα Ξανά
    Το Μήνυμα
    Αθόρυβα Και Μυστικά
    Βροχή
    Χρύσα Φύλλα
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Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)
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Den Einai Arga (Nicolas Chatzis Remix)