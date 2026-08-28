Άλμπουμ

Nikaei To Fili

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Νικάει Το Φιλί
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2020
Oso Zeis
2019
Den Einai Etsi I Agapi
2018
Nomos
2017
An Tolmas
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)
2017
Den Einai Arga (Nicolas Chatzis Remix)