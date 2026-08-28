Άλμπουμ

Tora Einai Allios

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Πάνω Απ’ Όλα
    Πριν Μας Δει Κανείς
    Όχι Εγώ
    Το Παλιό Σου Αμάξι
    Ότι Έχω Για Σε Κρατήσει
    Η Σκοτεινή Μου Πλευρά
    Εσύ Το Χαλάς
    Τώρα Είναι Αλλιώς
    Μες Τον Εαυτό Μου
    Θα Ονειρευτώ Για Μας
    Ποιος Μπορεί
    Τι Σιωπή Αν Ραγίσεις
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