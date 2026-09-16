Άλμπουμ

Afieromeno

Νατάσα Μποφίλιου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Αφιερωμένο
    Τι Ωραία Που Περνάμε
    Σε Ποιον Να Πιστέψεις
    Γι’ Αυτό Σ’ Αγαπώ
    Μια Προσευχή
    Η Ζωή Κυλάει
    Σαν Να Μίκρυνε Ο Κόσμος
    Πάμε Στα Ανοιχτά
    Ήταν Δανεικό
    Όσοι Ζουν Αληθινά
    Η Αγάπη Φτάνει
    Κύριε Θάνο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με πόδια χορεύτριας με πουέντ και γαλάζιο φόρεμα σε φόντο με μπλε τοίχο.
2026
Ola Teleia
Αφίσα για μουσικό αφιέρωμα με γραφικό σχέδιο μπαγκέτας και λουλουδιών σε μπεζ φόντο.
2026
Mes Stous Anthismenous Kipous (I Kaseta Tou Melodia 99.2 Gia Ton Miki Theodoraki)
Αστικό τοπίο με απλωμένα ρούχα ανάμεσα σε κτήρια και αναγραφόμενο κείμενο τίτλου τραγουδιού.
2026
To Metrima (Nick Ado Remix)
Ξανθιά γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα με τυρκουάζ φόρεμα και ελληνικό τίτλο τραγουδιού.
2025
Ola Einai Mprosta
2025
Planodios
Ξανθιά γυναίκα σε εξωτερικό χώρο σε εξώφυλλο κυκλοφορίας με τίτλο «Όλα Είναι Μπροστά»
2025
Ola Einai Mprosta