Άλμπουμ

GYNAIKA

Νατάσα Μποφίλιου

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    ΓΥΝΑΙΚΑ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με πόδια χορεύτριας με πουέντ και γαλάζιο φόρεμα σε φόντο με μπλε τοίχο.
2026
Ola Teleia
Αφίσα για μουσικό αφιέρωμα με γραφικό σχέδιο μπαγκέτας και λουλουδιών σε μπεζ φόντο.
2026
Mes Stous Anthismenous Kipous (I Kaseta Tou Melodia 99.2 Gia Ton Miki Theodoraki)
Αστικό τοπίο με απλωμένα ρούχα ανάμεσα σε κτήρια και αναγραφόμενο κείμενο τίτλου τραγουδιού.
2026
To Metrima (Nick Ado Remix)
Ξανθιά γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα με τυρκουάζ φόρεμα και ελληνικό τίτλο τραγουδιού.
2025
Ola Einai Mprosta
2025
Planodios
Ξανθιά γυναίκα σε εξωτερικό χώρο σε εξώφυλλο κυκλοφορίας με τίτλο «Όλα Είναι Μπροστά»
2025
Ola Einai Mprosta