Άλμπουμ

4.4.4

Νέγρος του Μοριά

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΙΝΤΡΟ)
    Καλησπέρα Κυρ’ Αννίτα Μου
    PVPVFL3X
    ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
    ΚΑΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ
    PIER LUIGI COLINA
    AMANITAS 2024 – DESPERADO REMIX
    ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
    ΠΟΣΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εικαστικό εξωφύλλου με μορφές με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά να υψώνουν σημαία.
2026
Έλληνες
2025
Starving Artist
Καλλιτέχνης με παραδοσιακό γιλέκο και κεντητά σχέδια σε στούντιο.
2025
Το Δελτίο – A COLORS SHOW
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο Ego Love και δύο πρόσωπα μπλεγμένα σε ιστούς.
2025
Εγώ Αγαπώ
2025
Paradox
Άνδρας καθισμένος σε περίτεχνο ψάθινο θρόνο με παραδοσιακό ύφασμα κέντε και χρυσά κοσμήματα.
2025
Μαύρη Ελλάδα