Άλμπουμ

S’ Agapao Opos Ise

Νικηφόρος

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Σ’ αγαπάω όπως είσαι
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