Σ’ αγαπάω όπως είσαι

Νικηφόρος

Από το Άλμπουμ S' Agapao Opos Ise που κυκλοφόρησε το 2023
Στίχοι

Δεν έχουν προστεθεί στίχοι για αυτό το τραγούδι.

Ακούστε στο Spotify