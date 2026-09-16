Άλμπουμ

Deja Vu

Νίκος Γκάνος

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Deja Vu
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με κοντινό πορτρέτο άνδρα και πολύχρωμες φωτεινές γραμμές.
2026
Polemos
Εξώφυλλο τραγουδιού με έναν άνδρα και μια γυναίκα με τζιν ρούχα
2025
Allergia
Άνδρας με αμάνικη μπλούζα μπροστά από φωτιζόμενο καθρέφτη σε ασπρόμαυρο φόντο με κόκκινα γράμματα.
2025
Yamas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα χωρίς μπλούζα και τίτλο Taboo
2024
Taboo
Εξώφυλλο τραγουδιού με δύο άνδρες χωρίς μπλούζα σε υπαίθριο τοπίο
2022
Deja Vu
Εξώφυλλο single με πρόσωπο καλυμμένο από κόκκινο ύφασμα και τον τίτλο Νίκος Γκάνος Κατάματα.
2020
Katamata